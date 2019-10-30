Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülke genelinde son 15 gün içerisinde DEAŞ’e yönelik 26 ilde 48 operasyon gerçekleştirilirken, 152 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün sansasyonel eylem hazırlığında olduğunu tespit eden güvenlik güçleri yurdun çeşitli yerlerinden peş peşe düğmeye bastı. Operasyon halkasına dün de yenileri eklendi. İşte onlardan bazıları:

İSTANBUL: Fatih, Ataşehir ve Sancaktepe’de 5 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleşti. 7’si yabancı uyruklu 10 kişi daha gözaltına alındı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında eylem yapmaya hazırlandıkları belirlenen şahısların, saldırı için lojistik sağlayacak kişilerle irtibata geçtikleri sırada yakalandığı öğrenildi. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, zanlıların geçen hafta Sancaktepe’de çalınan 34 BNF 419 plakalı aracı sahte plaka takarak Fatih’teki İstanbul Valiliği yakınlarına park ederek buradan ayrıldıklarını tespit etti. Operasyonlarda 1 tüfek, 1 tabanca ile çok sayıda mermi ile örgütsel doküman ve eylem talimatı içeren dijital malzemeler ele geçirildi.

MERSİN: Geniş çapta yapılan incelemelerde terör örgütü DEAŞ’ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Kent merkezi ile Tarsus ve Bozyazı ilçelerinde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerde yapılan aramalarda dijital malzemelere el konulurken, Y.O. isimli şahsın evinde 23 adet 9 mm MKE yapımı dolu fişek ele geçirildi.

BURSA: Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında 12’si yabancı uyruklu 26 kişi gözaltına alındı. 12 yabancı uyruklu şüpheli, sınır dışı işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. 14 şüphelinin işlemleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ediyor.