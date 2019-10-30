Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fahrettin Altun, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına ilişkin yasa tasarısının kabul edilmesine dair şunları kaydetti:

“ABD Temsilciler Meclisi’nin Türkiye’ye yaptırım uygulamakla tehdit eden yasa tasarısı stratejik müttefiklik ruhuna doğrudan ters düşmektedir.

Tasarının, ABD yönetimi ile Türkiye’nin 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedeflediği bir zamana denk gelmesi, ABD hükümetinin bir politikasının da ihlalidir.

Terör örgütünü korumak için NATO müttefikine yaptırım uygulamaya kalkmak ancak ve ancak stratejik bir vizyonsuzluk ve sahadaki gerçeklerden kopuş olarak tanımlanabilir.

Bu yasa tasarısı, Türkiye’nin terör örgütleriyle mücadele etmedeki kararlılığını engelleyemez, yalnızca ikili ilişkilerimizin geleceğini tehdit altına alır ve bu ilişkilere zarar verir.

İlişkilerimize zarar vermeye yönelik bu girişimlerin, mevcut ikili iş birliğimizin birçok alanında uzun vadede zararlı sonuçları olacaktır.

Bütün uluslararası platformlarda meşru güvenlik endişelerimizi dile getirmeye, uluslararası güvenlik ve bölgemizde barış için terörün bütün türleriyle mücadele etmeye devam edeceğiz.”