Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü şovmen ve oyuncu Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı. Erbil'in basın danışmanı Perim Özgeldi yaptığı açıklamada,

"Ağır bir durum yok. Dün gece ağır bir yemek yediği için rahatsızlandı. Kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Şu anda tedavi devam ediyor" ifadelerini kullandı.