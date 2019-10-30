Ünlü şovmen ve oyuncu Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı. Erbil'in basın danışmanı Perim Özgeldi yaptığı açıklamada,
"Ağır bir durum yok. Dün gece ağır bir yemek yediği için rahatsızlandı. Kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Şu anda tedavi devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma alındı | Mehmet Ali Erbil'in son durumu
30.10.2019 - 10:50 | Son Güncelleme: 30.10.2019 - 10:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uzun bir tedavinin ardından taburcu olan Mehmet Ali Erbil Maslak’ta bir hastanede tekrar yoğun bakıma alındı.
Ünlü şovmen ve oyuncu Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı. Erbil'in basın danışmanı Perim Özgeldi yaptığı açıklamada,
Etiketler : mehmet ali erbil,yoğun bakım,
659389 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/659389.aspx
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