Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül; “Önümüzde çalışmalarına başladığımız bir çalışma alanı da avukatların bürolarında duruşmalara katılabilmesidir. Yapacağımız çalışmayla duruşma salonuyla entegre edilecek bir sistemle hakim, tanımlı avukatı duruşmaya bizzat gelmeksizin duruşmayı icra edeceği bir sisteme geçeceğiz” dedi.