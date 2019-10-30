Adalet Bakanı Abdulhamit Gül; “Önümüzde çalışmalarına başladığımız bir çalışma alanı da avukatların bürolarında duruşmalara katılabilmesidir. Yapacağımız çalışmayla duruşma salonuyla entegre edilecek bir sistemle hakim, tanımlı avukatı duruşmaya bizzat gelmeksizin duruşmayı icra edeceği bir sisteme geçeceğiz” dedi.
Bakan Gül'den ABD'nin skandal tasarısına ilişkin açıklama
30.10.2019 - 11:04 | Son Güncelleme: 30.10.2019 - 11:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Temsilciler Meclisinin sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etmesine ilişkin, “ABD Temsilciler Meclisinden çıkan karar beyhude bir girişimdir. Bizim için, milletimiz için yok hükmündedir” dedi.
Kaynak: İHA
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659395 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/659395.aspx
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