Ayrıntılar geliyor...
Ankara'da FETÖ operasyonu: 34 şüpheli yakalandı
30.10.2019 - 11:27 | Son Güncelleme: 30.10.2019 - 11:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından PERİYODİK ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 aktif görevde ihraç edilen 54 toplamda 55 astsubay rütbesinde asker kişiler hakkında 30/10/2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Ankara merkezli 24 ili kapsayan gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam etmektedir. Şu ana kadar 34 şüpheli yakalanmıştır.
Kaynak: İHA
Etiketler : FETÖ operasyonu,
659399 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/659399.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER