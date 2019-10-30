Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Akar, ABD Temsilciler Meclisi kararları ile ilgili de "Bu, müttefiklik ruhuna, ittifaktaki çalışmalarımıza, beraber yaptığımız operasyonlara, tatbikatlara son derece aykırı bir şey. Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların, kongreyi bu kararından döndüreceklerine, kongrenin bu yanlış yoldan gitmesini önleyeceklerine inanıyorum." şeklinde konuştu.



Milli Savunma Bakanı Akar: Rusya ile görüşmelerde büyük ölçüde mutabakat sağlandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Rusya ile olan heyetlerarası askeri görüşmelerimiz biraz önce tamamlandı. Büyük ölçüde mutabakat sağlandı. Çalışmalarımız karşılıklı yapıcı, anlayışlı bir şekilde devam ediyor." açıklamasında bulundu.