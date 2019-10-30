Bakan Akar, ABD Temsilciler Meclisi kararları ile ilgili de "Bu, müttefiklik ruhuna, ittifaktaki çalışmalarımıza, beraber yaptığımız operasyonlara, tatbikatlara son derece aykırı bir şey. Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların, kongreyi bu kararından döndüreceklerine, kongrenin bu yanlış yoldan gitmesini önleyeceklerine inanıyorum." şeklinde konuştu.
Milli Savunma Bakanı Akar: Rusya ile görüşmelerde büyük ölçüde mutabakat sağlandı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Rusya ile olan heyetlerarası askeri görüşmelerimiz biraz önce tamamlandı. Büyük ölçüde mutabakat sağlandı. Çalışmalarımız karşılıklı yapıcı, anlayışlı bir şekilde devam ediyor." açıklamasında bulundu.
Bakan Akar'dan skandal tasarıya tepki: 'Müttefiklik ruhuna aykırı'
30.10.2019 - 12:24 | Son Güncelleme: 30.10.2019 - 12:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen Türkiye karşıtı skandal 2 tasarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Akar açıklamasında alınan kararlarla ilgili "Müttefiklik ruhuna aykırı bir karar" dedi.
Bakan Akar, ABD Temsilciler Meclisi kararları ile ilgili de "Bu, müttefiklik ruhuna, ittifaktaki çalışmalarımıza, beraber yaptığımız operasyonlara, tatbikatlara son derece aykırı bir şey. Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların, kongreyi bu kararından döndüreceklerine, kongrenin bu yanlış yoldan gitmesini önleyeceklerine inanıyorum." şeklinde konuştu.
Kaynak: AA
Etiketler : bakan akar,tepki,abd,
659414 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/659414.aspx
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