Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cumhuriyet bayramlarını sözde törenle kutlamakta kalmadık, eserlerimizde hizmet şölenine çevirdi. Marmaray'ı bir 29 Ekim günü hizmete açtık.Başkentimizin gurur abidelereniden YHT gar binasını hizmete aldık. Geçtiğimiz yıl da İstanbul Havalimanı'nın resmi açılışını yaptık. Cumhuriyete birilerinin yapageldiği gibi özenti kokan saçmalıklarla değil en büyük hizmetleri kazandırarak layık olunur.

"OYUN KURAN ÜLKE HALİNE GELDİK"

Küresel düzeyde oyun kuran bir ülke haline geldik. 3-5 milyar dolarlık manipülasyonla ekonominin çökertildiği günler geride kaldı. Artık her alanda kendi iradesini ortaya koyabilen bir Türkiye var. Türkiye 360 derece görüş açısına sahip bir ülke haline geldi. Milletle beraber hareket etmeyi prensip edinen anlayışın hakim olması halinde Türkiye'nin neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdik.

"CEVABI İNLERİNE GİREREK VERDİK"

Bugüne kolay gelmedik. Vesayet odaklarının direnişinden darbe teşebbüslerine, sınırlarımızın tacizine milli birlik ve beraberliğimize yönelik tuzaklara kadar pek çok badireyle yüzleştik. Yüzümüzü kızartacak hiçbir durumla karşı karşıya kalmadık. Eksiklerimiz hatalarımız elbette olmuştur. Art niyetimiz, korkumuz, içten pazarlığımız asla olmadı. En karanlık bir gecenin bile sabahı olduğunu asla unutmadık. 15 Temmuz'da 16 saat sonunda darbecilere gereken dersi vermiş olduk. Silahların karşısında ölüme meydan okurcasına kardeşlerimiz de oldu. Türkiye'yi Suriye gibi, Irak gibi, Libya gibi yapabileceklerini sananlara cevabı inlerine girerek verdik.

"TÜRKİYE YENİ BİR İSTİKLAL HARBİ VERİYOR"

Türkiye yeni bir istiklal harbi veriyor ve zafere doğru adım adım yürüyor. Cumhur İttifakı olarak ortaya koyduğumuz performans parlamento içinde de kendini gösteriyor. Temennimiz daha ileri safhalara aynı şekilde yürümesidir.

"ENFLASYON VE FAİZDE TEK HANEYE ULAŞACAĞIZ"

Ekonomiyle ilgili çökerttik dediler bitti mi, battı mı? Faiz sürekli olarak iniyor, enflasyon geriliyor. En yakın zamanda enflasyonda ve faizde tek haneye ulaşacağız. Bunu başaracağız ki ekonomi rayına oturmuş olsun.

"MECLİS'TEKİ ÇALIŞMALARDA BULUNALIM"

Parlamento çalışmalarımızda karar yeter sayısı noktasında grubumuzu darda zorda bırakmayın. Önce toplantı yeter sayısı, karar yeter sayısı. Aldığımız ücreti de kendimize helal kılamayız. Salı, çarşamba, perşembe Meclis'teki çalışmalarda sürekli bulunmamız lazım.

Artık hiç kimse Türkiye deyince Edirne ile Kars, Sinop ile Hatay arasında sınırlı bir coğrafyayı anlamıyor. Bu sadece devletimizin resmi sınırı. Gönüllerimizin sınırı ise tüm dünyayı kucaklayacak genişliğe sahiptir. Türk dendiğinde insanalrın gözlerinde bir sevgi, saygı, muhabbet ışıltısı görürsünüz. Bu büyük coğrafyada Türk bir medeniyetin adıdır. Bu büyük medeniyeti yeniden ayağa kaldırmanın çabası içindeyiz.

AVRUPA'YA TEPKİ: YANLIŞ YAPIYORSUNUZ

Barış Pınarı Harekatı ile gördük ki karşımızdakiler bir asır önce ne hissediyorsa onu hissediyorlar. Görünüşte ne kadar gelişmiş olursa olsun içlerindeki ilkelliği her fırsatta ortaya koyuyorlar. Barış Pınarı Harekatı başladığından beri terör örgütü mensupları tarafından ülkemiz aleyhine 700'e yakın eylem gerçekleşti. Bu eylemler bunların ülkelerinde düzenleniyor. Ses var mı, yok. 79'u doğrudan bayrağımıza, camilerimize, vatandaşlarımıza yönelik şiddet içeriyor. 36 insamızın saldırılarda yaralandı. Terör örgütü yandaşları Avrupa devletlerinin himayesinde gerçekleştiriyor. Emniyet güçleri masumları korumak yerine karşı tarafın daha rahatça hareket etmesini sağlıyor. Yanlış yapıyorsunuz. Kendi ellerinizle beslediğiniz terör yılanı eninde sonunda sizi de ısıracaktır. Sokaklarınızda bombalar patlamaya başladığında yaptığınız yanlışı elbette anlayacaksınız. Sarı yelekliler sadece bir ülkede olmayacak, bütününde olacak. Gelin yol yakınken bu yanlıştan dönün. Biz Türkiye olarak her türlü terörün üstesinden geliriz. Biz bin yıldır kesintisiz bir mücadele içindeyiz. Bunlar sadece sömürmeyi bilir. Siz sivilleri acımasızca katletmeyi bilirsiniz. Terör balonları bir gün mutlaka patlayacak. Biz her fırsatta ikaz görevini yaparak vicdani sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Diğer ülkelerden beklentimiz teröriste terörist gibi masuma masum gibi dıavranmalarıdır. Yurtdışında bulunan tüm vatandaşlarımıza diyorum ki Türkiye daima yanınızdadır. Vatandaşlarımızın uğradığı saldırılar konusnuda gereken her türlü girişimde bulunacak mutlaka hesap soracağız. Terörle mücadelede inşallah yakın dönemde yeni müjdelerimiz olacak.

"SPORCULARIN SELAMINDAN KORKACAK KADAR ZAVALLILAR"

Sadece Avrupa'da yaşayan 5 milyonun üzerindeki vatandaşımız birlik ve beraberlik içinde hareket ederek gücünü ortaya koyduğunda kendine çeki düzen vermeyecek hiçbir ülke yoktur. Bunlar Barış Pınarı Harekatı nedeniyle askerini selamlayan sporcularımızdan korkacak kadar zavallıdır. Bir kız tekvandocumuz asker selamını çakıyor, bunlar korkuyor. Tablo bu. Onun için biz durmadan kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Selamımıza da ara vermeyeceğiz.

"7 KM DERİNLİKTE RUSYA İLE DEVRİYELERE BAŞLAYACAĞIZ"

Barış Pınarı Harekatı asla bir sürpriz değildir. Bu bir bölgeyi terörden temizleme harekatıdır. O kuşak 444 km. Tel Abyad-Resulayn arası kontrol altında. Bizim için yeterli mi değil. Tel RIfat'taki teröristlerin temizlenmesi sözünü aldık. Münbiç'ten de YPG'yi temizleme sözünü aldık. Temizledik diyorlar. Silahlı kuvvetlerimiz takibi içinde. Bir diğer önemli adım da, Tel Rıfat'ın batısına doğru Kobani. Buranın da teröristlerden boşaltılması, kontrolümüz altına girmesi lazım. Buraya Suriyeli kardeşlerimiz girecek, gerçek sahipleri girecek. Rusya ile birlikte devriye çalışmasına başlayacağız. Sınırımızdan güneye doğru 7 km. derinlikte devriye çalışmasını sürdüreceğiz.

Harekat noktasına gelince batı bu harekatı durdurmamızı istiyor. Hep sloganik, "Ne kadar kalacaksınız" Ben de diyorum siz ne zaman çıkıyorsunuz onu söyleyin. Sen beni Berlin'e çağırıyorsun, ben turist miyim ne işim var orada. Samimi iseniz buyurum olayın yaşandığı yere gelin. Belki size sınırları da gezdiririz. En son dedik ki 3-4 Aralık'ta NATO liderler zirvesine gelince orada görüşmeleri yapabiliriz.

Başkan Trump ile yaptığımız telefon görüşmesi ardından ABD'liler ülkemize bir heyet gönderdiler. Sonuçta 13 maddelik bir mutabakat metnini paylaştık. Harekatımıza 120 saatlik ara verdik. Maalesef hala teröristler tarafından bölgede askerlerimize ve SMO'ya saldırılar devam ediyor. Muhataplarımızı ikaz ediyorum. Bu hattın dışından gelen saldırılara karşılık verecek ve güvenli bölge sahasını genişteleceğiz.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Sözde Ermeni Soykırımı kararı

"Bu atılan adımın hiç bir kıymeti yok.. Bunu tanımıyoruz"

