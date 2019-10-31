Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, FETÖ darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi yaşananlara ilişkin “Köprü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) için çok net söylüyorum. Bunu da birtakım mahkemelerin verdiği karara rağmen söylüyorum. Oradan, olaydan, köprüden beraat eden insanlar var. Mahkeme kararına saygımız ayrı bir şey ama benim şahit olduğum, gözlerimle gördüğüm, bu memleket ve vatan sevgisinden dolayı söylemem gereken bir şey var; oradaki hiçbir asker masum değil” dedi.

Çalışkan, köprüde saatlerce, “Bu emri verenler hesap verecek. Bunların kurtuluşu yok ama siz fakir fukaranın çocuğusunuz, lütfen teslim olun. Bakın bunun sonu yok, bundan zarar göreceksiniz.” şeklinde anonslar yaptıklarını hatırlatarak şunları kaydetti: “Yarım saat bir saatten bahsetmiyoruz. Akşam 22.00’den sabah 06.00-07.00’ye kadar bir süreden bahsediyoruz. Şimdi kimi zorla bir yere getirirseniz getirin yarım saat tutabilirsiniz, bir saat tutabilirsiniz, 3 saat tutabilirsiniz ama 8-10 saat o kurşunların arasında tutamazsınız. Türk askerinin darbe girişimini öğrendiği anda öldürüleceğini bilse bile ‘Ben masum insana ateş etmem. Ben dünya ve ahireti olan bir insanım. Ben Allah’tan korkarım. Ben anneme, babama, kardeşime ateş etmem’ diyerek silahını teslim etmesi gerektirdi ama ateşi kesmedi.”