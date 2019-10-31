Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde 3 Eylül’de başlattığı oturma eylemi sürüyor. HDP il binası önünde bekleyişini sürdürenler arasında yer alan anne Hüsniye Kaya, Kürtçe yaptığı açıklamada, beş sene evvel 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Mekiye için eyleme katıldığını söyledi. 55 yaşındaki anne Sevdet Demir de oğlu Fatih’in dört sene evvel Hani ilçesinde ekmek fırınında çalışırken dağa kaçırıldığını anlatarak oğluna kavuşmak için oturma eylemine devam edeceğini söyledi. Demir, oğlundan hiç haber alamadığını anlatarak “Ben bir anneyim yüreğim sızlıyor, dayanamıyorum. Oğlum gelene kadar buradan gitmeyeceğim” diye konuştu.

BEKLENTİMİZ BELLİ

Vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015’te Tunceli’nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için eyleme katılan Şevket Altıntaş da evlatlarına kavuşmak için oturma eylemine devam edeceklerini dile getirdi. Eylemlerinde kararlı olduklarını vurgulayan Altıntaş, şunları kaydetti: Ünlülerin desteğini bekliyoruz. Yanımıza gelsinler, bizi desteklesinler. Onların buraya gelmesiyle daha mutlu olacağız. Yanımızda görünmeleri, aynı kare içerisinde olmamız, bize ayrı biz güç verecek. Futbolcuları, din adamlarını, yönetmeleri yanımızda görmek isteriz. Tek beklentim çocuğumun gelmesi. Tek derdimiz çocuğumuzun gelmesi. Burada buz da tutsak bir amacımız var, o da çocuğumuz.

Öte yandan Almanya’dan bir hayırsever tarafından oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri için gönderilen çadırın kurulumu yapıldı.