Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, Eminönü’nde üç teknede satış yapan balık ekmekçilere ihtarname göndererek 1 Kasım itibarı ile alanı boşaltmalarını istedi. Aksi hâlde zikrolunan yerlerin polis zoruyla boşaltılacağı bildirildi. Bu mıntıkada yaklaşık iki asırdır balık ekmek yiyen İstanbullular kararı şaşkınlıkla karşıladı. Bu bir İstanbul klasiği idi ve Ara Güler en güzel resimlerini buralarda çekmişti. Talebeliğini İstanbul’da geçirenler, şehirler arasından ve yurt dışından gelerek Eminönü’nde balık ekmek yiyor, özlenilen lezzetle birlikte hatıralara dalıyorlardı.

BİZ HEP BURADAYDIK

Bölgede 44 yıldır balık ekmek satan Bulancaklı Mehmet Usta “Eskiden halden aldığımız kasaları kayıklar üzerinde yakıyorduk. Balıkları dev bir tavada pişiriyorduk. Aleve dökülen yağlar duman yapıyor, göz gözü görmüyordu. Ancak kooperatif olduktan sonra temizlik, titizlik ve hijyen geldi. Balıklar ve salatalar mükemmel tesislerde hazırlanıyor, bölgeye soğuk zincirle ulaştırılıyor. Kesinlikle duman yapmayan ızgaralarda pişiriliyor. Müşterilere peçete, kolonyalı mendil veriliyor ve çöpler anında kaldırılıyor” dedi.

BELGESELCİLERİN İLK DURAĞI

Kooperatif Başkanı Arif İlke Emin “Bu 1800’lerden beri süregelen bir gelenek, düşünün dünyanın öbür ucundan Kore’den Güney Amerika’dan gelen begeselciler İstanbul’a bizimle giriyor. Sadece benim yanımda çalışan 50 eleman var, kimi krediye girmiş. Bir uygulama yapılacaksa mutabakat sağlanmalı. Kimse bizi muhatap almadı” şeklinde konuştu. 1895 yılından beri Eminönü’nde balık ekmek sattıklarını ifade eden Eminönü Balık Ekmek Turizm Kooperatifi Yöneticisi Bayram Ceylan, “Burası dededen toruna kalma bir mirastır. Biz bu süreci 2004’te de yaşadık. O süreçte işgaliye bedelleri vardı. Kolluk kuvvetleri geldiğinde bizler de onlara çay ikram ederek yerimizi boşalttık. Şu an ise ev sahibi ile kiracı ilişkisi var” diye konuştu.

İKİ YÜZ KİŞİ İŞİNDEN OLACAK

Balık-Ekmek Turizm Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Âşık ise “Tekneler kaldırılırsa bu durum insanlardan çok büyük bir tepki alır. Ancak yine de teknelerin kaldırılacağına inanamıyoruz, bence kalkmayacak” dedi. Balık ekmekçiler, vergi ve sigorta ödüyor; yılda 900 bin lira kira veriyor. Tatlıcıları ve turşucuları da sayarsanız yaklaşık 200 insan geçimini buradan sağlıyor. Yarın, belediye ve balık ekmek teknesi sahiplerinin nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.