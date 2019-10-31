Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pakistan’da Karaçi kentinden Ravalpindi bölgesine giden bir trende çıkan yangında yangında çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Pakistan'da tren yangını faciası! Çok sayıda ölü var Pakistan'ın Liyakatpur kenti yakınlarında patlamanın ardından üç vagonu alev alan trende ilk belirlemelere göre 65 kişi hayatını kaybetti.

Açıklamada, "Elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa ve dost Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Liyakatpur kenti yakınlarında patlamanın ardından üç vagonu alev alan trende ilk belirlemelere göre 65 kişi hayatını kaybetti.