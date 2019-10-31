MSB: Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki tüm etnik ve dini azınlıkların malları ve canlarının teminatı Türkiye’dir. Korunması, kollanması bizim için onur meselesidir.
MSB'den bir harekat açıklaması daha
31.10.2019 - 19:23 | Son Güncelleme: 31.10.2019 - 19:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki tüm etnik ve dini azınlıkların malları ve canlarının teminatı Türkiye’dir. Korunması, kollanması bizim için onur meselesidir.
Etiketler : MSB:,
659751 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/659751.aspx
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