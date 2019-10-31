İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı jandarma komando, jandarma özel harekat timlerince, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla başlatılan “KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu” operasyonunda; 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.