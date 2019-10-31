Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, üç bakanın katılımıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen toplantı yaklaşık iki saat sürdü.