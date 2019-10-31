Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, üç bakanın katılımıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen toplantı yaklaşık iki saat sürdü.
Ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetle mücadele için üç bakan buluştu
31.10.2019 - 19:54 | Son Güncelleme: 31.10.2019 - 19:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetle mücadele konulu toplantıya katıldı.
Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk,
659754 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/659754.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER