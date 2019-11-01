Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avukat Funda Sadıkahmet Alp tarafından yapılan suç duyurusunda dizinin 29 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan bölümündeki bir sahnede avukat rolündeki kişiye yönelik şiddet eğilimi, baskı ve tehdit ile ‘yarın o adam çıkacak’ gibi sözler söylendiği ve kötü muamele edildiği kaydedildi. Avukat rolündeki kişinin ise hiçbir tepki vermeyerek ve susarak bu baskıya boyun eğdiği aktarılarak “Avukatlık mesleğinin bu sahne ile zedelenmesine ve itibarsızlaşmasına sebep olmaktadır. Mesleğimize alenen hakaret edilmekte ve aşağılanmaktadır” denildi. Avukat Sadıkahmet Alp suç duyurusunda ayrıca bu sahne ile mesleğin onur ve şerefinin ayaklar altına alındığını belirterek “Maalesef akıllarda kalan avukatlara istediğini yaptırabilecek bir güç gösterisi ve hatta hukuksuz işlere teşvik etmeye çalışma, avukatın yakasından tutup tehdit etmek olmuştur” dedi. Avukat Alp, ‘halkı kanunlara uymamaya tahrik etme’ suçlarından kamu davası açılması talebinde bulundu. Melike İnal İSTANBUL İHA