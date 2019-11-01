Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA - HSK 1. Dairesi, yaklaşık iki aydır hâkim ve savcıların taleplerine ve boş bulunan yerlere göre hazırlanan mazeret kararnamesi çalışmalarını yürütüyordu. Kararnameyle ile Yargıtay üyeliğine seçilmesi sebebiyle Ramazan Dinç’ten boşalan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı Veysel Kaçmaz getirildi. Yeni Başsavcı Vekili Kaçmaz, daha önce FETÖ’nün yargı ayağına ilişkin kritik soruşturmaları yürütmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından olan ve kritik FETÖ soruşturmalarını yürüten Can Tuncay, İzmir Savcılığı’na getirildi. FETÖ’nün futbol yapılanması gibi birçok soruşturmaları yürüten Savcı Ergün Güçlü de Küçükçekmece Savcılığı’nda tayin edildi. Adalet Bakan Yardımcılığı’na getirilen Uğurhan Kuş’tan boşalan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na ise Başsavcı Vekili Gökhan Şen getirildi.