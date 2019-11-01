Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüşmede, Türkiye ile Katar’ın kardeşlik bağları ve iki ülke liderince paylaşılan ortak siyasi irade sayesinde her alanda mükemmel ilişkilere sahip olduğu belirtildi. İki ülkenin ortak tehdit ve zorluklar karşısında dayanışma sergilemede müşterek bir yaklaşımı paylaştığı ifade edilen buluşmada, Barış Pınarı Harekâtı’na verdikleri destek nedeniyle Katar’a teşekkür edildi. Görüşmede Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesinin önümüzdeki dönemde toplanması için ilgili kurumların çalışmalarını devam ettirdiği ifade edildi.