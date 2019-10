Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınırın sıfır noktasındaki birlikleri denetledi. Geceyi bölgede geçiren ve Barış Pınarı Harekâtı’na katılan birliklerin komutanları ile bir araya gelen Akar, Tel Abyad’daki askerlerle telsizden görüştü. Hulûsi Akar “Burada herhangi bir şey bitmiş değil, her an her şey olabilir. Ona göre herkesin her an hazırlıklı olması lazım” dedi. Akar, daha sonra Barış Pınarı Harekâtı’nın takip edildiği merkeze giderek faaliyetlere ilişkin brifing aldı ve talimatlarda bulundu. Burada konuşan Akar “Türkiye’nin DEAŞ ile mücadelesini görmemek tam anlamıyla bir körlük, cahillik, bir inat. Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde ne bunların atma vasıtaları ne de mühimmatı var. Başta teröristler olmak üzere bazı alçaklar, TSK’nın kahramanlığı karşısında âciz kalınca iftiraya, yalana, fitne fesada başvuruyorlar. Bizim kimyasal silah kullanmak gibi bir durumumuz asla söz konusu değil” ifadelerini kullandı.



ASKERLER TESLİM EDİLDİ

Resülayn’ın güneydoğusunda arama, tarama, keşif ve emniyet faaliyeti sırasında yakalanan rejim unsuru 18 askere ilişkin de Bakan Akar, şu açıklamalarda bulundu: Yapılan faaliyetler sırasında ‘rejim ordusuna mensup olduklarını’ söyleyen 18 kişi sağ olarak ele geçirildi. Arkadaşlarımız onlarla ilgilendi, konuştu. İki yaralı vardı, onların hastanedeki tedavileri yapıldı. Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu şu anda Ruslarla görüşülüyor, konuşuluyor.

Bakanlıktan daha sonra yapılan açıklamada ise, askerlerin Rus yetkililere teslim edildiği belirtildi.



Dikkat çeken pano!

Bakan Akar’ın inceleme yaptığı harekât merkezinde yer alan pano dikkat çekti.

- Hedef yakınında sivil yaşam var mı?

- Hedef yakınında cami, kilise, ibadethane ve tarihi yapı var mı?

Bu hususlar kontrol edildikten

sonra atış yapılacak.