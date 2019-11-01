Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA - Terör örgütü PKK desteğini her fırsatta yalanlayan Avrupa’nın ikiyüzlülüğü gözler önüne serildi. AK Parti İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta tarafından hazırlanan “Avrupa Ülkelerinin PKK’ya Desteği” raporunda terör örgütünün Avrupa’daki ekonomik geliri ve örgütlenmesi tek tek anlatıldı. Avrupa ülkelerinin Türkiye’nin aradığı PKK’nın bazı üst düzey yöneticileri ile örgüt üyelerine kucak açtığı belirtilen raporda, dikkat çeken detaylar şöyle: PKK, Avrupa genelinde cinayetten haraç toplamaya, fuhuşta silah, uyuşturucu ve insan kaçakçılığına çok sayıda yasa dışı faaliyette bulunuyor. Örgüt, Avrupa’da uzun yıllar yürüttüğü faaliyetlerle STK, dernek, vakıf, enstitü, medya oluşumları, TV kanalları, süreli yayınlar, gazete, dergi, yayınevleri, eğitim kurumları ve benzer tesislerle güçlü bir altyapıya sahip oldu ve örgütlenmesini tamamladı. PKK, Avrupa’daki yapılarına yasal görünüm verebilmek için ‘demokratik Kürt toplum merkezleri’ ve ‘halk meclisleri’ gibi adlar altında çalışıyor. İfade özgürlüğü adı altında PKK sempatizanları Türkiye aleyhine mitingler düzenliyor. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a özgürlük talebiyle “Öcalan Kütüphanesi Otobüsü” de birçok Avrupa şehrinde dolaştırılıyor.

Türkiye, her fırsatta eli kanlı örgütün uyuşturucu, insan kaçakçılığı, fidye gibi yollarıyla terörü finanse ettiği konusunda Avrupa’yı uyarsa da PKK’nın Avrupa genelindeki finansal aktiviteleri oldukça geniş bir alana yayılıyor. Örgütün, organize suç faaliyetlerinden elde ettiği yıllık gelirin yaklaşık 2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Avrupa genelindeki uyuşturucu ticaretinin yüzde 80’ini elinde tutan PKK bu yolla yılda 1,5 milyar dolar gelir elde ediyor. Avrupa’nın birçok ülkesinde PKK bağlantılı 607 kuruluş, 62 tane de basın-yayın organı bulunuyor. PKK, izin verilen bu kuruluşları vasıtasıyla Avrupa ülkelerinde yüzlerce organizasyon ve mitingler düzenleyerek terör propagandası yapıyor.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron, terör örgütü PKK/YPG temsilcileri ile Elize Sarayında görüşmüştü.