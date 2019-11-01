Soçi mutabakatında terör örgütü YPG/PKK mensuplarının bölgenin 30 kilometre ötesine geçmesi sonrası Türk-Rus ortak devriyesi kararı alınmıştı. Alınan kararın ardından Türk-Rus askerlerinin ortak devriyesi için hazırlıklarda sona gelindi. Kızıltepe ilçesine bağlı Sevimli köyü karşısında bulunan Derbesiye bölgesinde belirlenen güvenli bölgede Türk ve Rus askerlerini taşıyan zırhlı araçlar, kara devriye görevini yerine getirmeye hazırlanıyor.
Türk-Rus devriyesi için hazırlıklara başlandı
01.11.2019 - 11:33 | Son Güncelleme: 01.11.2019 - 11:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi'nin karşısında bulunan Suriye’nin Derbesiye bölgesinde Türk-Rus ortak devriyesi için hazırlıklara başlandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : türk,rus,asker,
659885 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/659885.aspx
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