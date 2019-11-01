Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus Askeri Heyeti’nin bugün Ankara’ya gelmesi planlandı." bilgisini paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus Askeri Heyeti'nin bugün Ankara’ya gelmesi planlandı."