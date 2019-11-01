Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Albay Olcay Denizer, Türk-Rus ortak devriyesinin, Barış Pınarı Harekatı Bölgesinin doğusunda, insansız hava aracı refakatinde 8 zırhlı aracın iştiraki ile icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin son gelişmelere ilişkin basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Yapılan açıklamalar şöyle;

"Türk-Rus devriyesi, Barış Pınarı Harekatı bölgesinin doğusunda, insansız hava aracı refakatinde 8 zırhlı aracın iştiraki ile icra edilmektedir."

"Telabyad'da PKK/YPG'li teröristlere ait el yapımı patlayıcı imalathanesi kullanılamaz hale getirilmiş, 1 ton amonyum nitrat ele geçirilmiştir."

"Türkiye’ye yönlendirilmiş ve seri bağlanmış vaziyette 75 adet roket tespit edilmiştir."

"Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana kadar 400'den fazla mayın ve el yapımı patlayıcı madde ile bomba yüklü bir araç etkisiz hale getirilmiştir."

“Harekat alanında yakalanan 18 rejim askeri Rus muhataplara teslim edildi”

"İkinci bir Rus heyetinin gün içerisinde Milli Savunma Bakanlığına gelmesi planlıdır."

SURİYELİLER SÜRATLE BÖLGEYE DÖNÜYOR

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, TSK tarafından Resülayn ve Tel Abyad'da her türlü tedbirin alındığını gören Suriyeliler süratle bölgeye dönüyor. Güvenlik kaynakları, Türk-Rus ortak devriyesinin Resulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışı'nın 30 kilometre batısı arasında olduğunu kaydetti.