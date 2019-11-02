Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK’dan kaçarak teslim olan terörist Ş.G, bulunduğu cezaevinden, 60 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine mektup yazarak destek oldu. Mektupta, Diyarbakır annelerinin eyleminin terör destekçilerine darbe olduğunu belirten Ş.G, “Allah yardımcınız olsun. Evlatlarınız için yaşamış olduğunuz ayrılığın ve bununla beraber acınızın tarifi elbette mümkün değildir. Çünkü yıllar önce ben de sizin evlatlarınız gibi terör örgütünün tuzağına düşmüştüm ve aileme acı yaşatılmıştı. Çok şükür kaçıp devlete teslim oldum.” ifadelerini kullandı. Mektubunda “Teröre ve onun destekçilerine bir darbe de siz vurdunuz” diyen Ş.G, şu ifadeleri kullandı: Bu onurlu ve şerefli mücadelenizin sonunda evlatlarınızı terörün elinden alarak bu ülkeye getireceğinize inanıyorum.

Oturma eylemini 60 gündür sürdüren aileler de mektubun kendilerini duygulandırdığını söyledi. Dağa kaçırılan oğlu Vedat için oturma eyleminde bulunan Şehmus Kaya “İnşallah bu mektup herkese örnek olur. İnşallah buradaki ailelerin, annelerin, babaların çocukları da bir fırsat bulup kaçar, devlete sığınır.” dedi.

Annelerden Mevlüde Üçdağ da teslim olan Ş.G’nin, mektubuyla acılarına ortak olduğunu anlattı. Oğlu Ramazan’a seslenen Üçdağ “Oğlum ne olursun o silahlarını al göm. Devlet güçlerimize teslim ol. Kimse seni kandırmasın, kapım sonuna kadar açık” ifadelerini kullandı. Oğlu Müslüm için eyleme katılan Şevket Altıntaş da “Bu mektuptan cesaret alanlar er geç teslim olacaktır. Bu mektubun onlara ışık olmasını dilerim.” şeklinde konuştu.