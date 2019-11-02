Akar, Çin’in Wuhan şehrinde düzenlenen müsabakalarda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp ve Taha Akgül ile bronz madalya kazanan Soner Demirtaş, Fatih Yaşarlı, Selahattin Kılıçsallayan ve güreş takımı kaptanı, antrenörü ve kafile komutanını kabul etti. 109 ülkeden 9 bin 308 sporcunun mücadele ettiği oyunlarda, madalya kazanan sporcularla tek tek sohbet eden Akar “Asker üniforması ile daha da heybetli olmuşsunuz” ifadesini kullandı. Bakan Akar, daha önce çeşitli şampiyonalarda kazandıkları başarılarla tüm milleti gururlandıran sporcuların, bu defa da TSK çatısı altında aldıkları madalyalarla büyük mutluluk yaşattıklarını söyledi.
'Üniformalarla çok heybetli olmuşsunuz gençler'
02.11.2019 - 02:58 | Son Güncelleme: 02.11.2019 - 03:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, 7. Uluslararası Askerî Sporlar Konseyi (CISM) Dünya Askerî Olimpiyat Oyunları’nda güreş branşında başarılı olan sporcularla bir araya geldi.
Etiketler : hulusi akar,taha akgül,
660031 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/660031.aspx
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