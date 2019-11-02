Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akar, Çin’in Wuhan şehrinde düzenlenen müsabakalarda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp ve Taha Akgül ile bronz madalya kazanan Soner Demirtaş, Fatih Yaşarlı, Selahattin Kılıçsallayan ve güreş takımı kaptanı, antrenörü ve kafile komutanını kabul etti. 109 ülkeden 9 bin 308 sporcunun mücadele ettiği oyunlarda, madalya kazanan sporcularla tek tek sohbet eden Akar “Asker üniforması ile daha da heybetli olmuşsunuz” ifadesini kullandı. Bakan Akar, daha önce çeşitli şampiyonalarda kazandıkları başarılarla tüm milleti gururlandıran sporcuların, bu defa da TSK çatısı altında aldıkları madalyalarla büyük mutluluk yaşattıklarını söyledi.