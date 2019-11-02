Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin güney sınırındaki oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekâtı’na değinen Başbuğ, operasyonun yapılmasının bir zorunluk olduğunu belirtti. Başbuğ, harekâtın başarılı olduğunu kaydederek “Barış Pınarı ile terör koridoru parçalandı. Irak modelinin Türkiye’de uygulanma ihtimali rafa kaldırıldı. Suriye rejimi güneyden geliyor, siz kuzeyden geliyorsunuz. Bu ne demektir terör örgütünün bitişi demektir. Bu büyük bir başarıdır. Ama YPG terör örgütü olarak dünyaya anlatılamadı. YPG’nin bitmesini de ne Rusya istiyor ne de Amerika istiyor” dedi.

“SOYKIRIM DEĞİL TEHCİR”

ABD Temsilciler Meclisi’nin kararına ilişkin de Başbuğ “Soykırım deme konusuna tek yetkili mahkemelerdir. Bu konuda ‘siz yetkili değilsiniz’ diye bağırmamız lazım. Osmanlı döneminde yaşananlar soykırım değil tehcirdir. Burada özel bir kasıt var” diye konuştu.