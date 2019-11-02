Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, sabah 07.16 sularında Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilçede panik yaşandı.