Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, sabah 07.16 sularında Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilçede panik yaşandı.
Kayseri'de 3,4 büyüklüğünde deprem
02.11.2019 - 10:10 | Son Güncelleme: 02.11.2019 - 10:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde sabah saatlerinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : kayseri,deprem,son depremler,
660074 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/660074.aspx
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