Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 61’inci gününe girdi.

Ağrı'nın Hamur ilçesinden Diyarbakır'a gelen Süheyla Demir, 2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Hayal için 3 Ekim'de oturma eylemine başlamıştı. 1 buçuk yaşındaki kızı Asmin Nisa ile birlikte günlerdir oturma eylemi yapan Süheyla Demir, bugün eylemlerinin 61’inci günü olduğunu söyledi.

Demir, “Gitmeye hiç niyetimiz yok. Çocuklarımızı almadan buradan kalkmayız. Havalarda soğudu, benimde küçük çocuk olduğu için biraz zorlanıyorum, ama yine de burada kızımı bekliyorum. Kızımı almadan da buradan gitmeyeceğim. Eminim bizim bu halimize seviniyorlardır. Ama hiç sevinmesinler, zafer bizim olacaktır. Biz çocuklarımızı sizden almadan buradan gitmeyeceğiz. Çocuklarımızı siz zalimlerin eline bırakmayacağız” dedi.