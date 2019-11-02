Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tel Abyad’da onlarca masumu hedef alan saldırı terör örgütü YPG‘ye kol kanat geren, onu masum gösterenlere ibret olsun. Bu hain saldırı, Barış Pınarı Harekatı’nın ne kadar doğru ve yerinde olduğunun en büyük göstergesidir” dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan son dakika açıklaması
02.11.2019 - 19:54 | Son Güncelleme: 02.11.2019 - 20:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Tel Abyad’da yapılan saldırıyla ilgili “Bu hain saldırı, Barış Pınarı Harekatı’nın ne kadar doğru ve yerinde olduğunun en büyük göstergesidir” dedi.
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu,
660186 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/660186.aspx
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