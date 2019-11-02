Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Mali’nin kuzeydoğusunda bir askeri karakola yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve dost Mali Hükümeti ile kardeş Mali halkına başsağlığı diliyoruz.” denildi.
Dışişleri’nden Mali’ye başsağlığı mesajı
02.11.2019 - 21:44 | Son Güncelleme: 02.11.2019 - 21:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Mali’nin kuzeydoğusunda bir askeri karakola yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,
660199 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/660199.aspx
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