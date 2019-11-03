İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi
03.11.2019 - 09:57 | Son Güncelleme: 03.11.2019 - 10:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında yürütülen operasyonlarda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, bu kapsamda Lice'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,terörist,
660262 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/660262.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER