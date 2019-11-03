Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar’da Yöresel Ürünler Satış ve Yemek Evi’nin açılışına katıldı. Açılış sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, "ABD'nin Terörizm 2018 ülkeler raporunda YPG ve FETÖ'yü terör örgütü olarak görmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna "İnsan hakları, demokrasi, fikir özgürlüğü hangi açıdan alırsanız alın, bütün bunların ayaklar altına alınmasıdır" yanıtını verdi. Kurtulmuş, "Eğer YPG, PYD terör örgütü değilse bu şu demektir; dünyada hiçbir terör örgütü yok demektir. Eğer halkına karşı ateş eden, insanlarını öldüren, helikopterlerle, uçaklarla masum insanları, sivilleri katleden, şehit eden FETÖ terör elebaşı değilse dünyada hiçbir terörist yok demektir. Hiçbir vicdani gerekçesi olmayan hiçbir aklın mantığın demokratik standardın uluslararası hukukun kabul etmediği bir tasniftir. PYD de YPG de eli kanlı terör örgütleridir. FETÖ de eli kanlı bir terör örgütüdür. Bu örgütün başında olanlar da bunlar da dünyanın sayılı teröristlerindendir. Bunları masum çıkarmak, hele hele FETÖ terör örgütünün başkanını bir dini lidermiş gibi göstermek dine de hakarettir. Dünyadaki bütün dinlere de hakarettir. Dolayısıyla bütün dinlerin ortak tarafı olan insanların barış ve huzur içerisinde yaşamasını sağlamak idealine tamamen aykırı bir düşünce içerisinde olan FETÖ elebaşı bir dini lider değil, herhangi bir dinle irtibatlandırılabilecek olan birisi değil eli kanlı bir terör şebekesinin şefi olan bir katildir. Katilleri koruyan bir elebaşıdır. Dolayısıyla ABD'nin bu tasnifi ne bizimle olan müttefiklik hukukuna uyar, ne Türk halkının bu aziz milletin teröre karşı mücadele vermiş ve bedel ödemiş olan bu milletin hakkını, hukukunu korumaktır. Şiddetle kınıyoruz. Fevkalade ciddi bir yanlış içerisindeler. Teröristi benim teröristim ötekinin teröristi diye ayırt edenlerin sonlarını çok iyi biliyoruz. Biz Türkiye olarak terör örgütlerini falanca dine mensup, filanca dine mensup, şu etnik yapıya mensup, bu etnik yapıya mensup ayırmadığımız gibi hiçbir şekilde terör örgütleri arasında bir ayrım yapmayız. Terör örgütlerinin hepsi insanlık suçu işliyorlar. Bütün terör örgütleri insanlığın düşmanı olan katil çetelerdir. ABD'nin de bu gerçeği görmesini arzu ederiz. Eğer terör örgütlerini tasnif etmeye çalışırlar bunların arasında iyilerini yani kullandıklarını, maşa olarak kullandıklarını kullanmaya devam ederlerse terör eninde sonunda gelir bu terör örgütlerini koruyanları da vurur" dedi.

“Hem Kılıçdaroğlu hem millet rahat olsun”



“13 Kasım'da Sayın Cumhurbaşkanının ABD'yi ziyaret öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması var diplomatik olarak özür dileme şartı koşulması durumunda ABD'yi ziyaret etmesi gerektiğini söyledi” sorusu üzerine Kurtulmuş, hem Kılıçdaroğlu'nun hem milletin rahat olması gerektiğini kaydetti. Kurtulmuş, “Sayın Cumhurbaşkanımız bu aziz milletin hakkını, hukukunu, onurunu, şerefini her zeminde koruyabilecek bir güce, kuvvete, kudrete ve inanca sahip. Amerika Birleşik Devleti Başkanının söylediği sözlerin hepsi ve bu mektubun içeriği de zaten anında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından reddedilmiş, gerekli cevaplar bütün dünya kamuoyu önünde verilmiştir. Türkiye'nin hakkını, hukukunu korumak konusunda Cumhurbaşkanımızın en doğru olan şeyi yapacağına inanıyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu milletin hakkını, hukukunu, onurunu her platformda koruyacaktır” diye konuştu.

“Bu coğrafyadaki petrol kaynaklarına oturmak istiyorlar”



"Suriye'den ABD askerlerinin çekildiği yönünde bir haber vardı petrol bulunan üslere geri geldiği yönünde" sorusuna ise Kurtulmuş, "Bu Ortadoğu'daki oyunun arkasındaki temel nedenlerden birisi Ortadoğu petrolleridir. Yani sadece petrol saikiyle hareket etmiyor olabilirler. Ama emperyalist güçleri asırlardır bu coğrafyayla ilgilenmesini sağlayan en temel nedenlerden birisi petroldür. Hem bu coğrafyayı paramparça edip halkları birbirine düşman etmek istiyorlar. Onun için işte PYD'sini, YPG'sini, DEAŞ'ını, FETÖ'sünü birer kirli maşa olarak bu kanlı satranç oyununun bir parçası olarak birer piyonu olarak kullanıyorlar. Aynı zamanda da Ortadoğu petrollerine aynen Osmanlı Cihan Devletinin çözülmesinden sonra yaptıkları gibi yeniden bu coğrafyadaki petrol kaynaklarına oturmak istiyorlar" cevabını verdi.

“Biz kimin hangi partiyi kuracağına karar verecek durumda değiliz”



"Yeni parti kuracak isimlerin beklediği yönünde çıkan haberleri nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusu üzerine ise Genel Başkanvekili Kurtulmuş, şu açıklamayı yaptı:



“Biz kimin hangi partiyi kuracağı, hangi siyasi çalışmanın içerisinden olacağına karar verecek durumda değiliz. Kiminle hangi partiyi kuracağını, ne yapacağını hatta hatta mevcut partilerden hangisinin nasıl çalışma yapacağı bizi ilgilendirmez. Biz kendimize bakarız. AK Parti olarak bugün işte Türkiye’de 3 Kasım 2002’de iktidara gelmiş olan bir siyasi partinin 17. iktidar yıl dönümüdür. Allah nice 17 senelere başarı içerisinde milletimizle bütünleşmiş olarak halkın taleplerini ciddi bir şekilde karşılamış olarak yürüyebilmeyi nasip etsin. Biz kendimiz ne yapacağız, kendimiz ne yapıyoruz bununla ilgili faaliyetlerimiz sürdürüyoruz. Birlik içerisinde, beraberlik kardeşlik içerisinde güçlü, yeniden büyük Türkiye için yolumuza devam ediyoruz. Allah yolumuzu açık etsin, milletle irtibatımızı daha fazla kuvvetlendirmeyi nasip etsin. İnşallah daha çok iyi olacak.”