Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.05'te başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
04.11.2019 - 15:48 | Son Güncelleme: 04.11.2019 - 15:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Etiketler : cumhurbaşkanlığı,kabine toplantısı,
660509 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/660509.aspx
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