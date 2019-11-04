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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması
04.11.2019 - 18:34 | Son Güncelleme: 04.11.2019 - 18:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, yaşanan ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili, 108 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu 80’inin taburcu olduğunu 28’inin ise gözlem altında tutulduğunu açıkladı.
Etiketler : ıspanak,zehirlenmesi sağlık müdürlüğü,
660531 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/660531.aspx
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