Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu’nda konuşan Varol “Cezaevlerinde açık öğretim ortaokulu ve lisesinde okuyan 45 bin 518 mahkûm var. Bugüne kadar da 9 bin 186 mahkûm okuma yazma kursuna katıldı. Kurumlarımızda yapılan KPSS gibi merkezî imtihanlara giren 134 bin 37 mahkûm bulunuyor. Örgün eğitime 2 bin 792, yaygın eğitime 51 bin 458, uzaktan eğitime de 329 kişi devam ediyor. Cezaevleri âdeta sınav merkezi gibi. Ancak bunlar öğrenciyken tutuklandı gibi anlaşılmasın” dedi. Öte yandan Türkiye genelinde 355 cezaevi bulunuyor. Bunların toplam kapasitesi 220 bin 230 kişi. Son dönemde 9 bin 280 kişi kapasiteli 13 yeni cezaevi daha açıldı.

