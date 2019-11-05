Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yargıtay’ın daha önce “darbeye teşebbüs” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları hükmünü bozmasının ardından yeniden yargılama yapan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklarla ilgili bu kez “silahlı terör örgütü üyeliği ve örgüte yardım” suçlamasıyla karar verdi.

Mahkeme, “Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan Ahmet Altan’ı 10 yıl 6 ay, Nazlı Ilıcak’ı ise 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırdı. Tutuksuz sanık Mehmet Altan’ın ise beraatine karar veren İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, “silahlı terör örgütüne üyelik” suçundan yargılanan diğer tutuklu sanıklar Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek’i 11 yıl 3’er ay, Şükrü Tuğrul Özşengül’ü de 12 yıl hapse çarptırdı.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın adli kontrolle tahliyesini, diğer tutuklu sanıklar Yazıcı, Şimşek ve Özşengül’ün bu hallerinin devamını kararlaştırdı.