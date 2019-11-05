Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Valiliğinden, sosyal medyada dolaşan "Ankara'da patlama" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "'Ankara’da patlama' başlığıyla sosyal medyada dolaşan haberlerin, Etimesgut ilçemizde faaliyet gösteren bir taş ocağı işletmesindeki rutin imalat çalışmalarından kaynaklanmış olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız." Şeklinde duyurdu.