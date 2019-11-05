Ankara Valiliğinden, sosyal medyada dolaşan "Ankara'da patlama" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "'Ankara’da patlama' başlığıyla sosyal medyada dolaşan haberlerin, Etimesgut ilçemizde faaliyet gösteren bir taş ocağı işletmesindeki rutin imalat çalışmalarından kaynaklanmış olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız." Şeklinde duyurdu.
Valilikten 'Ankara'da patlama' iddialarına ilişkin açıklama
05.11.2019 - 14:14 | Son Güncelleme: 05.11.2019 - 14:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Valiliğinden, sosyal medyada dolaşan "Ankara'da patlama" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : valilik,ankara patlama,
660730 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/660730.aspx
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