Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'daki ıspanak zehirlenmeleri nedeniyle 196 kişi hastaneye başvurdu. Diyetisyen Merve Sehlikoğlu ise, ıspanağın zehirlenmeye yol açabilecek bir besin olmadığını söyledi.

Sehlikoğlu yaptığı açıklamada, ıspanağa karışan zararlı otların zehirlenmeye yol açtığını belirterek, “Ispanak, normalde zehirli kimyasal madde kalıntısı ya da bakteri içermez. Ispanağı yediğimizde içinde bulunan ve ağzımızda buruk bir tat bırakan oksalat veya nitratın herhangi bir zehirlenme tablosu ortaya koyabilmesi içinse kilolarca yenmesi gerekir. Üstelik hazırlama ve pişirme teknikleri içerdiği olası toksinlerin etkisizleşmesine sebep olur. Bu nedenle dün yaşanan ve medyada “ıspanak zehirlenmesi” olarak yer alan olayın doğal bir etkene dayanmadığı rahatlıkla söylenebilir. Ancak, ıspanağa toplanırken yanlışlıkla başka otların karışması zehirlenme olayına sebebiyet verebilir. Çünkü bazı bitkiler kendilerini otçullardan ya da böceklerden korumak amacıyla çeşitli kimyasal maddeler üretirler ve bu insanlarda da zehirli etki gösterebilir. Bundan dolayı ıspanak ve benzeri tarım ürünlerinin tarlalarda toplanırken içerisine yabani ot karışmaması için dikkatli olunması, evlerde de yemek yapmak üzere hazırlarken iyice ayıklanması ve yıkanması gerekmektedir.” dedi.