Bir süre önce Türkiye’de Büyükelçilik yapan İngiltere Dışişleri Politika Direktörü Richard Moore, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı ziyaret etti. Ziyarette İngiltere Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott da hazır bulundu.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı Politika Direktörü Moore’dan Akar’a ziyaret
05.11.2019 - 15:41 | Son Güncelleme: 05.11.2019 - 15:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere Dışişleri Bakanlığı Politika Direktörü Richard Moore, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı ziyaret etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : İngiltere Dışişleri Bakanlığı,
660751 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/660751.aspx
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