Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanlığını göreve çağıran Avdagiç, sosyal medya hesabından "Ortaköy’deki Teşrifatçı Hacı Mahmut Cami’den bu akşam çektiğim enstantaneler. İş zıvanadan çıkmış. Yakında cami içlerinde salon takımları görmeye mi başlayacağız. Allah aşkına bu absürt uygulamaya dur diyecek kimse yok mu" şeklinde seslendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı üç yıl önce uyarı yapmış, "taburede namaz kılmanın doğru olmayacağını" açıklamıştı. Ancak camilerdeki taburede furyasına engel olunamadı. Vatandaş, Diyanet'ten camilerimize kilise görüntüsü veren tabure, sıra ve sandalyelerin kaldırılmasını istedi.