Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

AK Parti, Türkiye’de uzun süredir tartışma konusu olan 18 yaş altı evlilikler nedeniyle mağduriyet yaşayan ailelerle ilgili önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. İkinci Yargı Paketi ile getirilmesi beklenen ve ceza infaz sürelerini kısaltan düzenlemeye, erken yaşta yapılan evlilikler sebebiyle hapiste olan eşlerin de dahil edilmesi planlanıyor. AK Parti hukukçularının ve Adalet Bakanlığının üzerinde çalıştığı ikinci Yargı Paketinde terör, cinsel suçlar, uyuşturucu ve mükerrer suçlar hariç olmak üzere ceza infaz sürelerinin kısaltılması öngörülüyor. Bu düzenleme yasalaşırsa; belli suçlar hariç, alınan cezanın yarısı infaz edilecek. Bu süreyi dolduran hükümlüler tahliye edilecek. Yargı Paketinin hazırlıkları sırasında, erken yaşta evlilikler nedeniyle hapis cezası alanların durumu da gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin de desteklemesi durumunda, ‘Bu meselenin çözülmesi’ talimatını verdi. AK Parti kurmayları, “Bu durumda olanların büyük bölümü Roman vatandaşlarımız. Ancak, muhalefetin desteği olmazsa, Meclis gündemine getirilmemesi düşüncesi var” derken, paketteki taslak düzenlemeye göre, kadın ile erkek arasındaki yaş farkının 10 yılın üzerinde olmaması ve evliliklerinin resmen devam etmesi şartıyla, ceza indirimi öngörülüyor. AK Parti kaynakları, cezaevinde, yaş farkı 10 yılın üzerinde olan 40-45 kişinin bulunduğunu, diğerlerinin yaş farkının ise 10 yılın altında olduğu bilgisini verdi. Erken yaşta evlilikler sebebiyle alınan hapis cezasının infaz süresinin kısaltılması ile 7 bin civarında kişinin mağduriyetinin giderileceği belirtiliyor.

2’inci Yargı Paketinde yer alan infaz sürelerini kısaltan düzenleme kapsamına girecek erken evlilik mağdurları için taraflardan birinin reşit olmaması ve evliliklerinin resmi olarak devam etmesi şartı aranacak. Bu kriterlerin dışındakiler kapsamına alınmayacak. Cebir, şiddet, tecavüz yoluyla veya zorla yaptırılan evlilikler ise bu düzenlemenin dışında tutulacak.

Erken evliliklerle yönelik af düzenlemesi 2016 yılında gündeme gelmiş, kamuoyundan gelen tepkiler ve son anda muhalefetin itiraz etmesi nedeniyle gündemden kaldırılmıştı. Ancak, aradan geçen süre içinde erken yaşta yapılan evlilikler nedeniyle eşleri cezaevinde olan ailelerin mağduriyetleri artarak devam etti. AK Parti kaynakları, “İki taraf da rıza ile evlenmiş, aradan geçmiş 5-6 yıl, çocukları olmuş. Adam şimdi hapse atılıyor. Kadın ve çocuklar mağdur oluyor” değerlendirmesi yaptı.

CHP HEP ENGELLEDİ

Kanayan yara haline gelen erken yaşta evlilikler için Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bir araştırma raporu hazırladı. CHP’li milletvekillerinin de görev yaptığı komisyon kocası hapse atılan kadınları dinledi. CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, 2016 yılında düzenleme yapılması gerektiğini TBMM’de gündeme taşıdı. AK Parti, düzenlemeyi gündemine aldı. Ancak CHP’liler “AKP tecavüzcülere af getiriyor” diyerek ortalığı karıştırdı. Düzenleme rafa kaldırıldı. Üstüne bir de erken yaşta evlenen kocaya hapis cezası 18 yıla çıkarıldı. Geçen yıl Kasım ayında bu sefer CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, küçük yaşta evlendiği için eşleri hapse atılan ve çocuklarıyla bir başına kalan kadınlarla Meclis’te basın toplantısı yapıp yeni düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı da ‘tam mutabakat’ istedi. Fakat CHP’ye güvenemeyen hükümet gerekli adımı atamadı. Meselenin ikinci yargı paketinde tekrar tartışılması bekleniyor.