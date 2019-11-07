Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Resulayn’da devriye görevi icra eden Mehmetçik’e pusu kuran ‘Ceren Güneş’ kod adlı terörist Özge Aydın amacına ulaşamadan etkisiz hâle getirildi. YPG/PKK’lı terörist Aydın’a CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından TBMM’de ‘mağdur tıp fakültesi öğrencisi’ diye açıklama yaptırılmıştı. Ağbaba 2012’de teröristle yaptığı basın açıklamasında “Bu genç sağlık öğrencilerinin tek suçları düşünmek ve meslekleriyle ilgili çalışma yapmak” demişti. Aydın da terör örgütleriyle bağlarının olmadığını söylemişti. Yedi yıl sonra gündeme gelen skandal, büyük tepki topladı.

Teröristlerin avukatı gibi çalışan CHP’lilerin vukuatı bununla sınırlı değil. İşte o skandalar:

∂ TBMM’de terör eylemi yapmak isteyen DHKP-C’li biri kadın 2 terörist Meclis çalışanını rehin almak isterken güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin FETÖ, PKK ve DHKP-C’nin her eylemine katılan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın ziyaretçileri olduğu ortaya çıktı.

Veli Ağbaba, YPG'li Ceren Güneş'i Meclis'te konuşturmuştu

TERÖRİST İÇİN NÖBET

∂ İstanbul Bayrampaşa’da polise silahlı ve bombalı saldırı gerçekleştiren iki kadın teröristten Berna Yılmaz’ın 2011 yılında tutuklandığı, HDP’li bazı vekillerle birlikte dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ile CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın serbest kalması için eylem yaptığı ortaya çıktı.

∂ Eskişehir’de CHP’li Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un özel kalem müdürü Şenol Durur’un terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu tespit edildi.

∂ Referandum döneminde Okmeydanı’nda kahvehane basıp ‘evet’çileri ölümle tehdit eden DHKP-C’li terörist Umut Güney’in, CHP Bahçelievler Gençlik Kolları Üyesi Umut Güney olduğu belirlendi. CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş eli silahlı teröristin serbest bırakılmasını talep etti.

∂ CHP’li milletvekilleri Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu ve Barış Yarkadaş DHKP-C’li avukatlar için adliyede nöbet tuttu.

∂ CHP Milletvekilleri Gamze Akkuş İlgezdi ile Sezgin Tanrıkulu öldürülen PKK’lı terörist Aziz Güler’in cenazesine katılarak gözyaşı döktü.