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Bakan Selçuk'tan otizmli öğrencilere yönelik çirkin olaya tepki: Kabul edilemez
07.11.2019 - 16:47 | Son Güncelleme: 07.11.2019 - 16:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Otizmli çocuklarımız ve ailelerini inciten hadise; ne eğitim sistemimizle ne de toplumsal değerlerimizle örtüşmektedir. Engelli çocuklarımıza ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz her çalışmada hassasiyet gösterirken; böylesi bir münferit olayın yaşanmış olması kabul edilemez
Etiketler : ziya selçuk,otizm,amasya,
661150 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/661150.aspx
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