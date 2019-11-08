Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Bahadır, samimi bir havada gerçekleşen ziyarette projeleri hakkında bilgi verdi. Bahadır “Hizmetlerimizi sürekli vatandaşa anlatıyoruz. Onlardan gelecek tavsiyelere önem veriyoruz. Halkın istemediği hiçbir projeye imza atmıyoruz” dedi. İBB sorumluluğunda olan ve henüz tamamlanmayan metro projelerinin ilçedeki pek çok noktada trafik sıkışıklığına yol açtığını, vatandaşın bu yöndeki şikâyetlerini kendilerine ilettiğini belirten Bahadır, en azından yer üstündeki çalışmaların bitirilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile temas hâlinde olduklarını söyledi.

Başkan Bahadır’a çalışmalarında başarılar dileyen Ahmet Mücahid Ören de Türkiye’de basın sektörünün durumu ile başta medya olmak üzere, İhlas Holding’in faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı. Ören, Türkiye gazetesinin 50 yıldır hiç yayın çizgisini değiştirmeden millî bir yayın yaptığını, TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansının başarılarını sürekli artırdığını ifade etti.

Başkan Bahadır, ardından gazetemizi, TGRT Haber’i ve İhlas Haber Ajansını ziyaret etti. Genel Yayın Yönetmenimiz İsmail Kapan, Yayın Koordinatörümüz Yücel Koç, TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki ve İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, başkanı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.