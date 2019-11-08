Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA’larının iştirakiyle üçüncü ortak kara devriyesi, Fırat’ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladı” denildi.
Rusya ile üçüncü ortak devriye başladı
08.11.2019 - 10:04 | Son Güncelleme: 08.11.2019 - 10:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu ile Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde Fırat’ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede 3’üncü ortak kara devriyesine başlandığını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Rusya,üçüncü ortak kara devriyesi,
661305 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/661305.aspx
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