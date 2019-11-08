Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA’larının iştirakiyle üçüncü ortak kara devriyesi, Fırat’ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladı” denildi.