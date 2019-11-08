Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milletimize sözümüzdür; Karayılanı ölü yılan haline getireceğiz" dedi. Bakan Soylu, "Avrupa, Amerika, Rusya ne derse desin biz bu bölgeye huzuru getireceğiz" ifadesini kullandı.

DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi konusunda da Soylu, "Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz." açıklamasında bulundu.