İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milletimize sözümüzdür; Karayılanı ölü yılan haline getireceğiz" dedi. Bakan Soylu, "Avrupa, Amerika, Rusya ne derse desin biz bu bölgeye huzuru getireceğiz" ifadesini kullandı.
DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi konusunda da Soylu, "Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz." açıklamasında bulundu.
Bakan Soylu: Milletimize sözümüzdür; Karayılanı ölü yılan haline getireceğiz
08.11.2019 - 14:43 | Son Güncelleme: 08.11.2019 - 15:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milletimize sözümüzdür; Karayılanı ölü yılan haline getireceğiz" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milletimize sözümüzdür; Karayılanı ölü yılan haline getireceğiz" dedi. Bakan Soylu, "Avrupa, Amerika, Rusya ne derse desin biz bu bölgeye huzuru getireceğiz" ifadesini kullandı.
Etiketler : Süleyman Soylu,Karayılan,
661351 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/661351.aspx
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