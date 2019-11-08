Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış programında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

Aile müessesesinin çok ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğu günümüzde bu temayı seçtikleri için teşekkür ederim.

Ordumuza peygamber ocağı, bu ocakta yetişene Mehmetçik deriz, bunun benzeri dünyada yoktur.

Hani birileri diyor ya 'Suriyeliler gitsin.' Asla biz bunlara eyvallah edemeyiz. Onları bombaların altına gönderemeyiz. Bizim kardeşlik anlayışımız bu.

Ülkemizden binlerce, on binlerce kilometre ötedeki insanların derdiyle bizi dertlendiren İslam ortak paydasıdır, ümmet olma şuurudur.

Günde 5 vakit yönümüzü Kabe'ye dönerken, ellimizi semaya açarken, selamlaşırken, musafaha yaparken bir kez daha millet olmanın, ümmet olmanın şuuruna ereriz.

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