Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hizan İlçe Müftülüğü Mevlid Kandili dolayısıyla Bediüzzaman Ulu Camii'nde bir program düzenledi. Akşam namazının ardından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Türkçe ve Kürtçe okunan Mevlid-i Şerif ve ilahilerle devam etti. Program okunan dua ile son bulurken, cemaat tarafından getirilen toplu salavatların ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu