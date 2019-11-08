Hizan İlçe Müftülüğü Mevlid Kandili dolayısıyla Bediüzzaman Ulu Camii'nde bir program düzenledi. Akşam namazının ardından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Türkçe ve Kürtçe okunan Mevlid-i Şerif ve ilahilerle devam etti. Program okunan dua ile son bulurken, cemaat tarafından getirilen toplu salavatların ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu
Hizan’da Mevlid Kandili programı düzenlendi
08.11.2019 - 19:43 | Son Güncelleme: 08.11.2019 - 19:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed’in doğduğu mübarek gün olarak kabul edilen Mevlid Kandili, Bitlis'in Hizan ilçesinde düzenlenen programla kutlandı.
Etiketler : Mevlid Kandili,
661408 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/661408.aspx
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