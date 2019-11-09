Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Silahtarağa’da yapılması planlanan su arıtma tesisini iptal etmesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığından tepki geldi. Projenin gereksiz ve çevreye zarar verecek bu proje olduğunu iddia eden İmamoğlu “Toplam maliyeti 1,5 milyar lirayı aşan Atık Su Arıtma Tesisi projesini iptal ettik. Tüm hat yeşil alan olacak” açıklamasını yapmıştı.



Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, projenin iptal edilmesine tepki gösterdi. Gazetemize konuşan Birpınar “İlk defa bir arıtma tesisinin, çevre kirliliği olduğunu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan öğrenmiş olduk. Oysa biz yıllardır üniversitede arıtma tesislerini çevre kirliliğini önleyen en önemli tesisler olarak anlatıyorduk” dedi.



Marmara Denizi’nin her geçen gün kirlendiğine dikkat çeken Birpınar şunları söyledi: Buradaki yatırımın amacı Yenikapı’nın ve Marmara Denizi’nin yükünü azaltmak. İptal edilen tesis öyle bir arıtma yapacaktı ki, suyun kalitesi 1’nci sınıf olacaktı. Suyu Haliç’i beslemek için verebilirsiniz. Hatta bölgedeki yeşil alanların sulanması için de kullanabilirsiniz. İmamoğlu ‘rekreasyon alanı yapacağız’ ifadelerini kullandı. Peki o alanı nasıl sulayacaksınız. Burayı Terkos veya şebeke suyuyla sulamak oldukça maliyetli. Bir de ‘İhale yandaşlara verildi’ dedi. Hâlbuki uluslararası firmalar getirilerek fizibilite çalışmaları yaptırılmıştı. Bu projenin Türkiye’ye kazandırılması gerekiyordu. Bir işe ‘gerek yok’ demek için ciddi argümanların olması gerekiyor. İnşallah geçmiş yıllarda olduğu gibi kokan bir İstanbul’a dönmeyiz. Çevre meselesi siyaset üstüdür. Bizzat takipçisi olacağım bu konunun.

