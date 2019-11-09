Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PKK/YPG/PYD’li teröristler tarafından bugüne kadar kandırılarak dağa çıkarılan kadınlara uygulanan cinsel istismar ve tecavüz olayları, örgütün çirkin yüzünü bir defa daha gözler önüne serdi. Kandil’e götürülen kadınların yüzde 90’ı yaşına bakılmaksızın ilk 30 günde tecavüze uğruyor. Terör örgütü PKK-YPG, kadınları erkek teröristleri eylemlere motive etmek için bir ‘eşya’ gibi kullanıyor. Bölücü terör örgütü PKK/YPG küçük yaştaki kız çocuklarını zorla alıkoyuyor. Bugüne kadar örgüt tarafından kandırılan kadınların yüzde 79’u 15-22 yaş, yüzde 55’i 15-18 yaş grubu arasındayken kaçırılmış. Dağa çıkan kadın teröristlerin yüzde 5’i üniversite, yüzde 13’ü lise, yüzde 59’u ortaokul veya ilkokul mezunu. Şu ana kadar teslim olan kadın terörist sayısı ise binden fazla. Operasyonlarda sağ ya da yaralı olarak yakalanan kadınların sayısının 183 olduğu belirtilirken teslim olan bin 150 kadın da itirafçı oldu. Kadınlar güvenlik güçlerine verdiği ifadelerde kendilerinin ve yakınındaki kişilerin örgüt mensupları tarafından hem sözlü hem de fiziki olarak taciz edildiğini anlattı. Ebru Karatosun ANKARA