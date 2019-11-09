DETAYLAR BİRAZDAN...
MSB açıkladı: Teröristler son 24 saatte 8 taciz/saldırı gerçekleştirdi
09.11.2019 - 11:44 | Son Güncelleme: 09.11.2019 - 12:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 taciz/saldırı gerçekleştirdi.
Etiketler : MSB,barış pınarı harekatı,
661519 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/661519.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER